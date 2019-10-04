Vali Arslantaş, Refahiye'de incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Refahiye ilçesinde yapımı devam eden çalışmaları inceledi.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ile birlikte Refahiye ilçesinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Arslantaş ilk olarak inşaat çalışmaları devam eden Dumanlı Tabiat Parkı peyzaj uygulama yapım işlerini inceledi. Daha sonra ilçe merkezinde dere ıslahı ve rekreasyon alanlarında devam eden çalışmaları yerinde gören Vali Ali Arslantaş, " İlçede suyun içinden aktığı 8 metrelik taşkın koruma alanı olmak üzere toplam 46 metre genişliğinde bir alan yapılarak derenin her iki noktasında gezi alanları, park ve çocuk oyun gurupları oluşturulacak. İnsanların her zaman faydalanabileceği rekreasyon alanı yapılacak. Amacımız vatandaşımızın burada güzel bir vakit geçirebileceği bir yeşil alan inşa etmenin yanı sıra, E-80 karayolu üzerinde yer alan derenin görüntü kirliliğini de ortadan kaldırmaktır." dedi - ERZİNCAN