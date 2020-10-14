Vali Arslantaş: Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak - Son Dakika

Vali Arslantaş: Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak

14.10.2020 15:57
Vali Arslantaş: Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak, System.String[]

BURDUR Valisi Ali Arslantaş, Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine 15 Ekim itibariyle girişin yasaklanmasına ilişkin, "Beyaz Adalar bölgesinde suya girme yasağının getirilmesi ve gölün plaj gibi kullanılmasının engellenmesi, koruma yönünden son derece yerinde bir karar olmuştur" dedi.

BURDUR Valisi Ali Arslantaş, Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine 15 Ekim itibariyle girişin yasaklanmasına ilişkin, "Beyaz Adalar bölgesinde suya girme yasağının getirilmesi ve gölün plaj gibi kullanılmasının engellenmesi, koruma yönünden son derece yerinde bir karar olmuştur" dedi. Vali Arslantaş, gölün korunması için çalışmaların devam ettiğini de belirterek, Salda Gölü çevresinde 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacağını açıkladı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ünlü, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne ilişkin yönelik yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Arslantaş, "25 Ağustos günü Burdur'un tüm kesimlerinin katılımıyla yaptığımız toplantıda ortaya çıkan Salda Gölü'nü gelecek kuşaklara koruma kullanma dengesi içinde bırakabilmek için yapılması gerekenlere dair fikirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile paylaştık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Burdur kamuoyunun görüşlerini dikkatle dinledi ve bakanlığa bağlı Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'na bir çalışma yapma talimatı verdi. Kurulun bilimsel çalışmaları ve saha çalışmaları sonucunda hazırladığı rapor doğrultusunda Bakanlığımız ve Valiliğimiz '15 Ekim 2020 itibariyle Beyaz Adalar kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır kararı aldı" dedi.

'KORUMA YÖNÜNDEN SON DERECE YERİNDE BİR KARAR'Salda Gölü'ndeki güncel stromatolit oluşumlarının dünyada az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönüyle ekolojik olarak benzersizlik özelliğine sahip olmasının Salda Gölü'nün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu kıldığını vurgulayan Vali Ali Arslantaş, "Güncel stromatolit oluşumlarının bulunduğu Beyaz Adalar bölgesinde sıkı koruma önlemlerine rağmen neredeyse ziyaretçilerin tamamının henüz balçık haldeyken ya da henüz olgunlaşmamış oluşumlara fiziki olarak zarar verdikleri ve çiğnedikleri izlenmiştir. Sadece gölün içerisinde değil, suyun dışında da hızlı bozulmaların olduğu görülmektedir. Her gün binlerce insanın alanda dolaşması ve bunların yarattığı baskı nedeni ile derin çukurlar oluşmaktadır. Suyun çekildiği alanlarda ise derin çatlaklar görülmektedir. Salda Gölü'nün stromatolit oluşumuna neden olan jeobiyokimyasal sürecin devam ettiği etkisi veren Beyaz Adalar bölgesinde suya girme yasağının getirilmesi ve gölün plaj gibi kullanılmasının engellenmesi, koruma yönünden son derece yerinde bir karar olmuştur. Göl suyunun kimyasal olarak kirlenmesini önlemek için yeraltı suları yoluyla gübre atıklarının karışmasının engellenebilmesi için göl çevresinde organik üretime geçilmesi çalışmaları devam etmektedir. Beyaz Adalar bölgesini görebilecek şekilde 3 ayrı noktada ziyaretçiler için ahşap seyir terasları yapımına başlanmaktadır. Salda köyü, Doğanbaba köyü ve Kayadibi mahallelerinin kanalizasyon atıklarının göle karışmasını engellemek için İller Bankası desteğiyle arıtma tesisleri çalışması başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.GÖL ÇEVRESİNE 36 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA BİSİKLET YOLU

Vali Arslantaş, köy pansiyonculuğunun yaygınlaştırılması için Salda köyü, Doğanbaba köyü ve Kayadibi mahallesinde oturan vatandaşların başvurabileceği hibe programı uygulaması başlatıldığını belirtti. Salda Gölü çevresinde 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapımına başlanacağını da kaydeden Vali Arslantaş, göle kuş uçuşu 7 kilometre mesafedeki kayak tesisleri bölgesinde çadırlı kamp alanları ve karavan kamp alanları oluşturulacağını ifade etti. Arslantaş, "Salda Gölü ve yakın çevresinin ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesini ve gerekli alt yapı yatırımlarının tamamlanmasını takiben, Beyaz Adalar bölgesine girişler ve kullanımlar yeniden düzenlenecektir" dedi.


Vali Arslantaş: Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak
Vali Arslantaş: Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak
Vali Arslantaş: Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak
Vali Arslantaş: Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak
Vali Arslantaş: Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak
Vali Arslantaş: Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak
Vali Arslantaş: Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak
Vali Arslantaş: Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak
Vali Arslantaş: Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak

SALDA GÖLÜ, Bisiklet, Adalar, Salda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Arslantaş: Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu! İstismar edildiklerine yetkilileri inandıramayan iki kız çocuğu intihar etti Son Dakika! AYM Üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı
Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
15:57
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak         
14:52
Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı         
14:35
Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri         
14:04
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü         
11:50
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Kağıthane'de, iki aile arasındaki sandalyeli ve kovalı 'çocuğumu dövdün' kavgası kameralarda Kağıthane'de, iki aile arasındaki sandalyeli ve kovalı 'çocuğumu dövdün' kavgası kameralarda         
10:55
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu         
09:30
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 16:13:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Arslantaş: Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei