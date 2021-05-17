Vali Arslantaş, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Halk Plajı, Tabiat Parkı, Beyaz Adalar ve Orman Evi çevresinde incelemelerde bulunan Vali Arslantaş, yaklaşan sezon öncesi yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları yakından gören Vali Arslantaş, tamamı ahşap sökülebilir yapılardan oluşan, bölge insanı ve ziyaretçilerin günü birlik ihtiyaçları için yapılan alanları inceledi. Vali Arslantaş inceleme sonrasında yaptığı değerlendirmede çevre hassasiyeti gözetilerek, doğal yapıya uygun bir şekilde yapılan çalışmaların bölge halkına ve turizme hayırlı olmasını diledi.

Vali Arslantaş'ın inceleme ziyaretinde Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, Yeşilova Kaymakamı İsmail Alsancak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav da yer aldı.

(Cemal Turan Kaya/ İHA)