Vali Arslantaş: "Şanlı Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümünü idrak etmenin onurunu ve gururunu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Arslantaş: 'Şanlı Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümünü idrak etmenin onurunu ve gururunu... - Son Dakika

Vali Arslantaş: "Şanlı Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümünü idrak etmenin onurunu ve gururunu...

6 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş:

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Vali Arslantaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Tarihten silinmek istenen bir milletin, tüm zor şartlara ve yokluklara rağmen vatanının bağımsızlığı için canı pahasına çarpışarak, "Çanakkale'yi geçmeye geldik" diyenlere "Çanakkale'yi geçilmez kılan" kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı zaferin 105. yıldönümünü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz.


Çanakkale Zaferi, çağın en modern silahları ile kuşanmış düşmanın gücü karşısında, Türk milletinin vatanı, dini, istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı olmuştur.


Şanlı tarihimiz boyunca birlik ve beraberlik içerisinde birçok zorluğun üstesinden gelen ve tarihe yön veren aziz milletimiz, esaret altında yaşamayı asla kabul etmemiş, canından bile aziz bildiği kutsal vatan topraklarını dün olduğu gibi bugün de yarında canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir.


Bin yıldır bu toprakları kanlarını dökerek ve canlarını vererek bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu mukaddes emaneti korumak, yüceltmek ve gelecek nesillerimize güven içerisinde yaşayacakları daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.


Bu duygu ve düşüncelerle, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi'ni ve şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bizlere armağan eden, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve güvenliği için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." - ERZİNCAN

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
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