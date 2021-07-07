VALİ ARSLANTAŞ, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN CANLI BAĞLANTIYLA KATILDIĞI KARAMANLI 2. ETAP TOKİ KONUTLARI TESLİM TÖRENİNE KATILDI. - Son Dakika

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Karamanlı İlçesinde yapımı tamamlanan 2. Etap TOKİ Konutlarının teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı gerçekleştirerek hayırlı olsun dileklerini ilettiği törende, "385 Konut hak sahiplerine teslim edilirken, 1 Ticaret Merkezi (5 İşyeri) ve 1 Cami Karamanlı İlçesine kazandırılmış oldu.

TOKİ tarafından Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen, 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşti.

Ankara Merkezli gerçekleşen tören kapsamında Karamanlı'da yapımı tamamlanan, 385 konut, 1 ticaret merkezi ve 1 camiden oluşan Karamanlı İlçesi 2. etap konutların açılışı canlı bağlantı ile gerçekleştirildi.

Karamanlı'daki törene başta Vali Arslantaş olmak üzere Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, Karamanlı Kaymakamı Emirhan Arıkan, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri ve hak sahipleri katıldı.

Törende Cumhurbaşkanımız tarafından sırasıyla, Kars'ın Sarıkamış, Diyarbakır, Karadeniz bölgesi, Denizli, Kocaeli ve Burdur'un Karamanlı ilçesine canlı bağlantı yapılarak, hak sahiplerine anahtarlar teslim edildi.

Karamanlı İlçesindeki törende hak sahiplerini temsilen Zeynep Balar, Göksen Ali Güççük ve Dürdane İdem'e anahtarları Vali Ali Arslantaş, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu ve AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi tarafından teslim edilerek, kurdele kesildi.