Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş, Süt İşleme Tesisinde incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Vali Arslantaş, Süt İşleme Tesisinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Arslantaş, Süt İşleme Tesisinde incelemelerde bulundu

7 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi, Erzincan Belediyesi, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ortaklığı ile yapılan süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Vali Arslantaş, Süt İşleme Tesisinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi, Erzincan Belediyesi, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ortaklığı ile yapılan süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş, proje ortakları ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu. Günlük 20 ton beyaz peynir, 20 ton kaşar peyniri, 5 ton tereyağı, süt, yoğurt gibi diğer süt ürünlerinin işleneceği tesisin kısa sürede faaliyete geçmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği görüldü.


Makine ve ekipmanları hazır olan süt işleme tesisinde tadilatın tamamlanarak kurulumun da yapılması ile en kısa zamanda faaliyete geçmesi hedefleniyor. 35 dönüm alanda 3 bin 200 metrekaresi kapalı alanda faaliyet gösterecek olan tesiste tamamı Erzincan'dan toplanacak günlük 45 ton süt işlenmesi hedefleniyor. - ERZİNCAN

Erzincan Belediyesi, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li iş adamlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı
Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:37:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş, Süt İşleme Tesisinde incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]