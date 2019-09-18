Vali Arslantaş'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi:



"Şanlı tarihimizin en çetin mücadelelerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından, İstiklal Savaşı'mızın önderi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı tevdi edilmiştir. Bu anlamlı günün yıl dönümü olan 19 Eylül tarihini "Gaziler Günü" olarak hep birlikte iftiharla kutluyoruz.



Gazilik unvanı hayatta olan bir insanın taşıyabileceği en yüce makamdır. Bu şerefli unvanı taşıyan gazilerimiz ve canlarını ülkemizin istiklali için feda eden aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu güzel vatana ve mukaddes değerlerimize sahip çıkmak, istiklalimizi ve değerlerimizi sonsuza kadar korumak hepimizin görevidir.



Şanlı tarihi boyunca, vatanını, bayrağını, istiklalini ve mukaddes değerlerini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı bilmiştir. Milletimiz, bundan bir asır önce Çanakkale'de, Sakarya'da olduğu gibi bugün de 'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek, istiklalini ve istikbalini savunmaktadır. Gerek güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda terör örgütlerine karşı yürüttüğü kahramanca mücadele, gerekse de aziz milletimizin kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle tüm fertlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sergiledikleri destansı direniş, bunun en güzel örneğidir.



Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bu cennet vatan topraklarında bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu nedenle, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes toprakları ilelebet muhafaza etmek, ay yıldızlı al bayrağımızı bu topraklar üzerinde sonsuza dek dalgalandırmak, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak hepimiz için milli bir vazifedir.



Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, hayatta olan tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum." - ERZİNCAN