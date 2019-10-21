Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş'tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Vali Arslantaş'tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Vali Arslantaş'tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

1 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Arslantaş'tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Vali Arslantaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Gazetecilerimiz ilkeli yayıncılık anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlığı gözetme ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra etmektedir. Mesleklerini icra ederlerken vatandaşın tabii hakkı olan, doğru tarafsız ve eksiksiz bilgiyi almaları görevini üstlenerek milletimizin aydınlanmasını sağlamaktadırlar.


Toplumların bilinçlenmesi ve gelişmesi için, gece - gündüz demeden savaş ve doğal afet gibi her türlü zor koşulda, kamuoyunun doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi için fedakarca çalışarak emek harcayan değerli basın mensuplarımıza başarılar diliyorum.


Halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren ve tüm etkinliklerde biz idarecilerin yol ve mesai arkadaşları olan değerli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum." - ERZİNCAN

Gazeteciler Günü, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:22 Kaynak: İHA
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