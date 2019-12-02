Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Vali Arslantaş'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Vali Arslantaş'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

7 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, tanıdan iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar bütün bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal bir meseledir.


Önemle belirtmek gerekir ki, milletler ve kültürler açısından da medeniyet değerinin tespit edilmesinde esas ölçü; bireysel ve toplumsal olarak zayıflara, yetimlere, kimsesizlere, yaşlılara ve engellilere karşı gösterilen duyarlılık ve sorumluluktur.


Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler üretmekte, özellikle de 2005 yılında çıkarılan Engelliler Hakkında Kanun ve sonrasında hayata geçirilen yasal düzenlemeler ile kamu hizmetlerinde kaydedilen gelişmeler onların önlerindeki hukuki, sosyal ve fiziki pek çok engeli ortadan kaldırmıştır.


Bizler de, hiçbir engelliliğin bilerek ve isteyerek olmadığını unutmadan, her normal insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmadan, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak onlara yardımcı olmalıyız.


Çünkü engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, onların hayatlarını kolaylaştırmak devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir.


Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, bu günün ülkemizdeki ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum. Devletimizin sunduğu tüm imkanlarla onların ve ailelerinin yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, kendilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZİNCAN

Dünya Engelliler Günü, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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