Vali Arslantaş'tan Bucak İlçesine Ziyaret - Son Dakika

Programı kapsamında açılış törenine katılmak üzere, Bucak İlçesine ziyaret gerçekleştiren Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, açılış öncesi Bucak Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başaklıgil'in eşlik ettiği ziyaretlerde, İlçe Güvenlik Birimi personeli ile bir araya gelen Vali Arslantaş, Kaymakam Vekili Tahir Demir ve birim amirlerinden İlçenin genel asayiş durumu hakkında bilgi aldı.

Tören öncesi son olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Arslantaş, ziyaret sırasında işlemleri için bekleyen vatandaşları selamlayarak, bir süre sohbet etti.