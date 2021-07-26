VALİ ARSLANTAŞ'TAN GAZETECİLER CEMİYETİNE BASIN BAYRAMI ZİYARETİ - Son Dakika

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu.

Cemiyet Başkanı Kürşat Tuncel'in şahsında, Burdur basınının gününü kutlayan Vali Arslantaş, ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede yeniden Cemiyet Başkanlığa seçilen Tuncel ve yönetimini tebrik etti.

İlimizle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Başkan Tuncel ve yönetimi nezaketi dolayısıyla Vali Arslantaş'a teşekkür ettiler.