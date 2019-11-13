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Vali Arslantaş'tan esnaf ziyareti

7 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kent merkezinde bulunan esnafları ziyaret ederek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Vali Arslantaş'tan esnaf ziyareti, System.String[]

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kent merkezinde bulunan esnafları ziyaret ederek sıkıntı ve taleplerini dinledi.


Vali Ali Arslantaş, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon ile birlikte kent merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Esnafların işleri hakkında bilgiler alan Vali Arslantaş, esnafların sıkıntı ve taleplerini dinledi. Zaman zaman müşteriler ile de sohbet eden Vali Ali Arslantaş, esnafın topluma önemli hizmetleri olduğunu bu bağlamda da toplumun nabzını tuttuğunu söyledi. Vali Arslantaş, "07- 10 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Maltepe'de düzenlenen Erzincan günlerinin çok verimli geçti. Bundan sonra düzenlenecek etkinliklere daha fazla esnafın katılım göstermesini bekliyoruz. Alın teri ve el emekleri ile insanımıza hizmet ediyor esnaflarımız. Esnafımızın bir sorunu veya talebi olması halinde kapımız her zaman açıktır. Bol bereketli kazançlar diliyorum" dedi.


Ziyaretten memnun kaldıklarını ifade eden esnaflar ise, Vali Ali Arslantaş'a sıkıntı ve talepleri dinlemesinden dolayı teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:58 Kaynak: İHA
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