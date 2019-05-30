Vali Arslantaş'tan kandil mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Kadir Gecesi münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Kadir Gecesi münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Vali Arslantaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifin son günlerine yaklaşırken, bir yandan da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni karşılamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. 31 Mayıs 2019 Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece bu mübarek zaman dilimini idrak edeceğiz.



Kadir Gecesi; Hz. Muhammed (SAV)'e ilk vahyin gelişi ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı, Efendimiz (SAV)'in Peygamber olarak görevlendirilmiş olduğu kutlu bir gecedir.



Allah bazı zamanları fazilet ve bereket yönüyle diğer zamanlara üstün kılmıştır. Kadir gecesi, Yüce Yaratan tarafından Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gecedir. Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu bizzat Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir.



Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan aziz milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan bu müstesna gecede; geçmiş yaşantımızın muhasebesini yaparak, geçmişte yaptığımız hata ve kusurlarımızın bir daha tekrarlanmamasına gayret göstermeli, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevginin, saygının, hoşgörünün, dostluk ve kardeşliğin hakim kılınmasını sağlayarak, yetimlere, kimsesizlere, fakir ve düşkünlere yardımda bulunulmalı, elimizi ve gönlümüzü uzanabildiğimiz herkese açmalıyız.



Bu duygu ve düşüncelerle, başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemize, tüm İslam alemine ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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