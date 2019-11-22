Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş'tan Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Vali Arslantaş'tan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Vali Arslantaş'tan Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş'tan Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 yılında Başöğretmenlik unvanını kabul ettiği tarih olan 24 Kasım gününü her yıl Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz.


Eğitim, ailede temeli atılan, insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar hayatı boyunca öğrendiklerini kapsayan, bireyleri istenilen hedefe yönelten, onlara bilgi, beceri ve davranış değişikliği kazandıran uzun zaman dilimine yayılan bir süreçtir.


Öğretmenlik insanlık tarihinde daima saygın bir meslek olarak kabul edilmiş, kültürümüzde ve inancımızda ayrı bir yere ve öneme sahip olmuştur. Bizler "bir harf öğretene kırk yıl kölelik yapmaya razı olan" bir medeniyetin çocuklarıyız.


Başöğretmen Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini gençlere emanet etmiş, "Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" söylemiyle de gençleri öğretmenlere emanet etmiştir. Kıymetli öğretmenlerimizin, geçmişte olduğu gibi günümüzde de geleceğimizin mimarları olmaya devam edeceklerine olan inancım tamdır. Aziz milletimiz, öğretmenlerimiz sayesinde geleceğe güven ve umutla bakmaktadır. Öğretmenler, genç neslin yetiştiricileri ve aynı zamanda aydınlık geleceğimizin, güçlü yarınlarımızın mimarları olduklarını unutmamalıdırlar.


Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş ve görev uğruna şehit olmuş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor; emekli ve görevleri başında bulunan saygıdeğer öğretmenlerimize sağlık ve mutluluk dileyerek tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum." - ERZİNCAN

Mustafa Kemal Atatürk, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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