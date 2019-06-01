Vali Arslantaş'tan Ramazan bayramı mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Vali Arslantaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı, iftarı, sahuru ve ibadetleri ile ruhlara güzellik, gönüllere zenginlik veren on bir ayın sultanı Ramazan Ayını tamamlayıp, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren bir Ramazan Bayramı'na daha erişmiş bulunmaktayız.



İnancımızda ve toplumumuzda çok özel yeri olan dini bayramlarımız, sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü gibi güzel hasletlerimizi pekiştirirken, dargınlıkları sona erdirmekte, barışa ve muhabbete vesile olmakta, ihtiyaç sahiplerine daha çok elin uzanmasına imkan sunmaktadır. Unutmayalım ki; asırlarca, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bu kadim topraklarda bizi güçlü kılan, vatandaşlarımızın birbirine karşı olan gönülden bağlılığı, aziz milletimizin yardımseverliği, milli birlik ve beraberliğimize olan sarsılmaz inancımızdır.



Bu güzel bayramı, bugün vatanımızda huzur içerisinde idrak etmemizi; ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramının ülkemize ve dünyaya mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyor, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel bayramlara ulaşmak dileğiyle tüm Erzincanlı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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