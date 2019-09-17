Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş'tan Vali Epcim'e hayırlı olsun ziyareti
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Vali Arslantaş'tan Vali Epcim'e hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, beraberindeki AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile birlikte bir süre önce Bayburt'a atanan Vali Cüneyt Epcim'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Arslantaş'tan Vali Epcim'e hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, beraberindeki AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile birlikte bir süre önce Bayburt'a atanan Vali Cüneyt Epcim'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vali Arslantaş ve Erzincan Milletvekili Karaman, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama kararı ile Bayburt Valiliği'ne atanan Cüneyt Epcim'i ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.


Vali Epcim'de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BAYBURT

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:58 Kaynak: İHA
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