Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş taş ocağında incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Vali Arslantaş taş ocağında incelemelerde bulundu

Vali Arslantaş taş ocağında incelemelerde bulundu

6 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Özel İdaresine ait taş ocağında incelemelerde bulunarak, köyde ikamet eden vatandaşlarla görüştü.

Vali Arslantaş taş ocağında incelemelerde bulundu, System.String[]

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Özel İdaresine ait taş ocağında incelemelerde bulunarak, köyde ikamet eden vatandaşlarla görüştü.


Erzincan merkeze bağlı Bahçeliköy köyündeki taş ocağında Vali Arslantaş incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresine ait olan taş ocağı hakkında bilgiler alan Vali Arslantaş daha sonra köy sakinleri ile bir süre sohbet etti. Köylülerin istek ve taleplerini dinleyen Vali Arslantaş taş ocağında yapılan çalışmaların çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılması talimatını verdi. Vali Arslantaş'a teşekkür eden köy halkı ise ziyaretlerinden dolayı memnun kaldıklarını söylediler. - ERZİNCAN

Bahçeliköy, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim'de korkutan yangın: Vatandaşlarda paniğe neden oldu
Muğla güne peş peşe yaşanan 3 depremle uyandı İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 20 saatlik su kesintileri başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 14:43:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş taş ocağında incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]