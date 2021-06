Vali Arslantaş, Tayini Çıkan C.Başsavcısı Gürdoğan ile Hakim ve Savcılar İçin Düzenlenen Veda Yemeğine Katıldı. - Son Dakika

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2021 yılı atama kararnamesi ile, tayini çıkan Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Dr. Özkan GÜRDOĞAN ile hakim ve savcılar için düzenlenen veda yemeğine katıldı. Gerçekleşen veda yemeğinde, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sayın Hacı Süleyman ARSLAN ve Vali ARSLANTAŞ konuşma yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Dr. Özkan GÜRDOĞAN veda konuşması gerçekleştirdi. Program plaket takdimi ile sona erdi. Vali Arslantaş programda yaptığı konuşmada, tayini çıkan C. Başsavcısı Gürdoğan ile Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına İlimizde görev yaptıkları süre içerisindeki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi. HSK'nın 2021 yılı atama kararnamesi ile, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, C. Savcısı Osman COŞKUNPINAR İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, C. Savcısı Emrah Alptekin YÜKSEL İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Hakim Gülcan ALP Tokat Hakimliğine, Hakim Arife ÜLKER COŞKUNPINAR İstanbul Hakimliğine, Hakim Nimet GÜNDOĞDU YÜKSEL İstanbul Hakimliğine, Hakim Ece Güneş KARA UÇAR Gaziosmanpaşa Hakimliğine, Hakim Ezgi AKIN DEVECİ Gaziantep Hakimliğine, Hakim Muhammet KOCAMAN Manavgat Hakimliğine, Gölhisar Cumhuriyet Savcısı Serpil YAMAN, Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığına atanmıştı.