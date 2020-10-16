Vali Arslantaş, tenis turnuvasının açılışını yaptı - Son Dakika

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kentte düzenlenen tenis turnuvasının açılış maçını yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tenis kortlarında çekilen kuranın ardından turnuva başladı.

Babalar ve kızların bir araya gelerek katıldığı turnuvanın açılış maçında Vali Arslantaş kızıyla birlikte mücadele etti.

Arslantaş, maçın ardından yaptığı açıklamada, turnuvayı Tenis Federasyonu İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlendiğini belirtti.

Burdur'a geldikten sonra tenis raketini eline aldığını aktaran Arslantaş, "Gösteri maçı niteliğindeki ilk maçı biz yaptık. Bütün sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Tenis turnuvasının 18 Ekim'de sona ereceği bildirildi.