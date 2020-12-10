Vali Arslantaş, TÜBİTAK Türkiye birincilerini ödüllendirdi - Son Dakika

Vali Arslantaş, TÜBİTAK Türkiye birincilerini ödüllendirdi

10.12.2020 14:27
Vali Arslantaş, TÜBİTAK Türkiye birincilerini ödüllendirdi, System.String[]

Burdur Valisi Ali Arslantaş, TÜBİTAK'ın düzenlediği "2204 Lise Öğrencileri Proje Yarışması"nda psikoloji dalında Türkiye birincisi olan Alparslan Alican Bilim Sanat Merkezi proje ekibini ödüllendirdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, TÜBİTAK'ın düzenlediği "2204 Lise Öğrencileri Proje Yarışması"nda psikoloji dalında Türkiye birincisi olan Alparslan Alican Bilim Sanat Merkezi proje ekibini ödüllendirdi.

Vali Arslantaş, yarışmada 804 proje arasından bölge birincisi olduktan sonra Türkiye finallerine katılmaya hak kazanarak birinciliği elde eden ekibi makamında kabul etti.

Birinciliği kazanan öğrenciler Hilal Altinok ve Zeynep Rana Sarp'a hediyelerini takdim eden Arslantaş, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Proje içeriği hakkında bilgi alan Arslantaş, yaşattıkları gurur dolayısıyla danışman öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Ziyarette Arslantaş'a Burdur Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan ile İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da eşlik etti.

Türkiye, Burdur, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Arslantaş, TÜBİTAK Türkiye birincilerini ödüllendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Azerbaycan'ın zafer kutlamalarında dikkat çeken afiş! Ermeni tank ve araçlarının plakaları yer aldı İngiltere'de ilk aşının yapıldığı 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden dönen vatandaş isyan etti Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem
Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi         
14:47
Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler         
14:32
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi         
14:06
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti         
11:01
Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti         
10:52
Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
10:43
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor         
10:42
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 15:05:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Arslantaş, TÜBİTAK Türkiye birincilerini ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei