Vali Arslantaş, Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu düzenleme kurulu heyetini kabul etti

Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından 12 farklı ülke 60 farklı üniversiteden 250 akademisyenin katılımı ile 26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu'nun düzenleme kurulu heyeti, Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret ettiler.



Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Halim Ferit Bayata, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Kemal Taşcı, Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kader Altın ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Öznülüer ile görüşen Vali Ali Arslantaş, nazik ziyaretlerinden ötürü ilgili heyete teşekkürlerini iletti.



Heyet adına konuşma yapan Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül, "Türk Tarih Kurumu Kongresi'nden sonra düzenlenen en geniş çaplı akademik organizasyonlardan birisi olma ayrıcalığına sahip olan Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu'nun düzenlenmesi noktasında Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi.



Vali Ali Arslantaş ise, Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu'nun şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Erzincan'ın her yönüyle tanınması, tanıtılmasına büyük katkısı olacak bildirilerin gerekli kontrol ve düzenlemelerin ardından hazırlanacak olan bildiri kitabının raflardaki yerini alacağını kaydetti.



Ziyaret sonrası Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Öznülüer, tuval üzerine karışık teknik ile çizmiş olduğu eseri Vali Arslantaş'a hediye etti. - ERZİNCAN