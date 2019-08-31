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Vali Arslantaş ve Başkan Aksun'dan Öngay'a hayırlı olsun ziyareti

3 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile birlikte, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile emekliliğe sevk edilen Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın yerine Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığı görevinden 3.

Vali Arslantaş ve Başkan Aksun'dan Öngay'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile birlikte, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile emekliliğe sevk edilen Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın yerine Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığı görevinden 3. Ordu Komutanlığına atanan Korgeneral Şeref Öngay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Yüksek Askeri Şura kararları ile emekliliğe sevk edilen 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın yerine atanan Korgeneral Şeref Öngay Erzincan'da görev başı yaptı. Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun, Korgeneral Şeref Öngay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarette karşılıklı iyi dilek temennilerinde bulunuldu. - ERZİNCAN

Serdar Savaş, Bekir Aksun, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:57 Kaynak: İHA
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