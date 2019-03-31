Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş ve Eşi Oyunu Kullandılar

Vali Arslantaş ve Eşi Oyunu Kullandılar

1 saat önce

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş ile birlikte oylarını kullandılar.

Vali Arslantaş ve Eşi Oyunu Kullandılar, System.String[]
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş ile birlikte oylarını kullandılar.

Erzincan Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'nda ki 1152 no'lu sandıkta oyunu kullanmak üzere sandık başına giden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, oy kullandığı sandıktaki katılım durumunu inceledi.

Vali Arslantaş, oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, il genelinde 973 sandıkta 162 bin 200 vatandaşın oy kullanacağını belirterek, seçimin güven ve huzur içinde geçmesi adına Erzincan'da toplam 2 bin 898 güvenlik görevlisinin görev başında olduğunu bildirdi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminin Erzincan için hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Arslantaş, oy kullandığı zarfı sandığa attı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

Hatice Çarpar, Erzincan, Güncel
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