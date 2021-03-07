Vali Atay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, yayımladığı mesajla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Atay, mesajında, fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınların birlik, beraberlik ve dayanışmalarının sembolü olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti.

Kadınların yaşadığı bütün acıların, bütün sorunların çözümü için bugünün bir başlangıç olması temennisiyle "Dünya Kadınlar Günü"nü tebrik ettiğini kaydeden Atay, "Toplum ve ülke olarak hak ettiğimiz etkin ve saygın konumu kazanmamızda emeği, alın teri, katkısı ve duası bulunan, kurtuluş mücadelesinden cumhuriyetin kuruluşuna kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kadınlarımıza, birçok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle medeni ve siyasi haklar tanınmış; kadınların sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile yaşamında, iş ve çalışma hayatında, siyasette eşit haklara sahip olması hedeflenmiştir." ifadesini kullandı.

Atay, eğitimden iş hayatına ve siyasete kadar her alanda kadınların söz sahibi olmalarının sorunlarını dile getirebilmelerinin, çözüm önerileriyle yol gösterici olmalarının ve öncü rol üstlenmelerinin büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki özgüvenleri yüksek, cesur, eğitimli kadınlarımızın, yaşamın her alanında sayılarının artması, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır. Ülkemizde çalışan, üreten ve geleceği inşa eden kadınlarımızın, bulundukları her konumda üstün görev ve sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerinin şahitleriyiz.

Temel haklar ve yükümlülükler açısından erkek ve kadın arasında herhangi bir ayrımcılığa yer olmaması gerektiğini hatırlatıyor, bu özel günde kadınlarımıza, hak ettiği saygı ve değerin gösterildiği nice 8 Mart'lar temenni ederek, başta güzel şehrimizin kadınları, şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere fedakarlık ve şefkat abidesi bütün kadınlarımızın günlerini yürekten kutluyorum."