Vali Atay'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Vali Atay'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
DÜZCE(İHA) – Son çıkan Valiler kararnamesi ile birlikte Düzce Valiliği'ne atanan ve geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Düzce Valisi Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
DÜZCE(İHA) – Son çıkan Valiler kararnamesi ile birlikte Düzce Valiliği'ne atanan ve geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Düzce Valisi Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Düzce Valiliği görevine başlayan Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nda ki görevi nedeni ile Ankara'dan gelen ziyaretçileri ağırlayan Vali Atay'a Düzce protokolü de ziyaretlerini sürdürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve 1. Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ferhan Acar, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanı Adnan Zengin, Vali Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 12:16 Kaynak: İHA
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