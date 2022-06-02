Vali Atay, Akçakoca'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Atay, Akçakoca'da incelemelerde bulundu

02.06.2022 16:48
Vali Atay, Akçakoca'da incelemelerde bulundu

Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca'nın Aktaş köyünde yol yapım incelemesinde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca'nın Aktaş köyünde yol yapım incelemesinde bulundu.

Vali Atay, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Aktaş köyünde yapımı planlanan dağ yürüyüş yolu ve mevcut ulaşım yollarının yeniden yapılması için incelemelerde bulundu.

Aktaş köyünde incelemelerinin ardından Atay, Akçakoca Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Atay, hafta sonunda LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Ziyaretlerde, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer, AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu da hazır bulundu.

YORUMLAR
500
Akçakoca'da kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi Akçakoca'da kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi Kaçak kazı yaparken yakalandılar Kaçak kazı yaparken yakalandılar
Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, milli eğitim bakanlığı, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Atay, Akçakoca'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 16:53:38. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Atay, Akçakoca'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement