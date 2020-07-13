Vali Atay Akçakoca'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Vali Atay Akçakoca'da ziyaretlerde bulundu

Düzce Valisi Cevdet Atay, İlçe ziyaretleri kapsamında Akçakoca ilçesine ziyarette bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, İlçe ziyaretleri kapsamında Akçakoca ilçesine ziyarette bulundu.


Vali Atay, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile birlikte ilk önce tarihi mahalle pazarını ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Yöresel yiyecek sunan bir tesiste Tarihi Mahalle Derneği Başkanı Gülten Özdeş ve üyeleriyle bilgi alışverişinde bulundu. Daha sonra Cumhuriyet meydanı, Şemsiyeli sokak, Tarihi Ticaret Merkezi, Merkez Cami çevresi ve barınak içi bölgesinde dolaşarak İlçede esnaf ve halkla buluşarak; sorun,sıkıntı ve taleplerini dinledi.Vali Atay,"Memnuniyetiniz için durmadan yorulmadan çalışacağız" ifadesinde bulundu. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Atay Akçakoca'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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08:41
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08:20
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
07:49
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07:37
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