Vali Atay ayağının tozu ile sel bölgesine gitti - Son Dakika

Vali Atay ayağının tozu ile sel bölgesine gitti

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel yaşandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel yaşandı. Son çıkan Valiler kararnamesi bugün Düzce'de göreve başlayan Vali Cevdet Atay'ın ilk işi sel bölgesine gitmek oldu. Vali Atay ayağına çizmeleri giydi incelemelerde bulundu.

Yurdun belli bölgelerinde yağışlar etkili oldu. Yağışlardan Düzce'nin Gölyaka ilçesi de etkiledi. Yaşanan yağışlar dereler taştı sel meydana geldi. Valililer kararnamesi ile Düzce'de bugün göreve başlayan Vali Cevdet Atay'ın da ilk olarak sel bölgesine gitti. Ayağına çizmelerini giydi vatandaşları dinledi yapılan çalışmalar hakkında bilgilen aldı gereğinin en kısa sürede yapılacağını söyledi. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti