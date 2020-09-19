Vali Atay Aybaşı Köyü'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Aybaşı Köyü'nde Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köylerde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Vali Cevdet Atay'da Merkez'e bağlı Aybaşı Köyü'nde Özel İdare tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Atay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen'den alt yapı ve diğer çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - DÜZCE