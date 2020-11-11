Düzce Valisi Atay'dan "12 Kasım 1999 Düzce Depremi" mesajı - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 21. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Atay, mesajında, Düzce'nin 17 Ağustos 1999 yılında ve 12 Kasım 1999 yılında iki büyük deprem yaşadığını belirtti.

Düzce'nin Türkiye deprem tehlike haritasında yüksek tehlikeli deprem bölgesi içinde yer aldığını kaydeden Atay, "İlimizde bir daha deprem yaşamamak ya da olası deprem durumunda, can ve mal kaybına uğramamak en büyük temennimizdir. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz depremler, ülkemizin bir deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve başta Gölyaka ilçesi olmak üzere tüm ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki Doğu Marmara Depremi ve 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki Düzce depreminde 980 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Atay, şunları kaydetti:

"Bilinmesi gerekir ki depremler sadece can kayıpları ortaya çıkarmaz. Meydana geldikleri bölgenin altyapısını ve ekonomik düzenini bozmakla kalmayıp, oldukça ciddi sorunlar da yaratır. Bulaşıcı ve salgın hastalıklar, yaralanma, psikolojik sorunlar, sakat kalma, pazar kaybı, üretim, gelir kaybı ve çevre sorunları gibi önemli sonuçlar doğurmaktadır. Kurumlarımızın ve sivil toplumun gayretleriyle insanlarımızın bilinçlendirilmesi ve ilimizdeki tüm bina stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi, hepimize düşen hayati bir görevdir. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. 12 Kasım Depremi'nin yıl dönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."