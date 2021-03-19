Vali Atay, "Bize rehberlik ediyorlar" - Son Dakika

24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında "Büyüklerimiz bizler için kıymetli ve özeldir" dedi.

Vali Cevdet Atay Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada "Hayat tecrübeleri ve birikimleriyle bizlere rehberlik eden ve her zaman örnek olan, varlıklarıyla yaşamımıza güzellikler katan, milli ve kültürel değerlerimizi, örf ve adetlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan büyüklerimiz bizler için kıymetli ve özeldir.

Yaşamlarının büyük bir kısmını topluma ve ülkesine hizmet ederek geçirmiş olan büyüklerimizi, yaşlandıkları dönemde memnun etmek onur ve gurur vericidir. Bizleri yetiştiren ve topluma kazandıran yaşlılarımıza gereken sevgi, saygı ve hürmeti göstermeli ve bizim de yarının yaşlıları olduğumuzu unutmamalıyız. En büyük manevi sigortamız onların duasıdır. Bizlerin Milletine hizmet eden bir devlet geleneği yapımız var. Devletin temsilcileri olarak bizlerde her zaman yaşlılarımızın emrindeyiz

Bu duygularla değerli büyüklerimizin '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasını' kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE