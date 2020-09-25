Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi

Düzce Valisi Cevdet Atay Ceneviz Kalesi yolunda İl Özel İdaresi ve Akçakoca Belediyesi tarafından yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay Ceneviz Kalesi yolunda İl Özel İdaresi ve Akçakoca Belediyesi tarafından yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Atay, İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı ekipler tarafından Ceneviz Kalesi yolunda yapımına devam edilen 1,3 kilometrelik asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Atay, asfaltlama ve altyapı çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi aldı. Asfalt çalışmalarını inceleyen Vali Atay'a Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ve Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz eşlik etti. - DÜZCE

Son Dakika

Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan zanlı, hakimi böyle kandırmaya çalıştı: Salataya katmak için kullanıyordum

Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı

Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?

MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu

Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi

Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı