Vali Atay'dan Başkan Şahin'e ziyaret - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Düzce Valiliği görevine atanmasının ardından ilçelerdeki çalışmaları tek tek incelemeye başlayan Vali Cevdet Atay, Kaynaşlı Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Birol Şahin ile bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Atay'a, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ile İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya'da eşlik etti. Ziyaret sırasında Başkan Şahin, Vali Atay'a çalışmalar ile ile ilgili bilgiler verdi. - DÜZCE