Vali Atay'dan "Bende varım" kampanyasına destek olan kadına teşekkür - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – AFAD tarafından başlatılan "Ben de varım" kampanyasına katılan Düzceli yaşlı kadın, sel felaketinden etkilenen afetzedelere gönderilmesi amacıyla yıllardır biriktirdiği 10 bin TL'sini bağışlamasının ardından Vali Cevdet Atay, yaşlı kadına teşekkür ziyareti yaptı.

Türkiye'nin farklı illerindeki orman yangınları ve selden zarar görenlere yardımcı olmak isteyen vatandaşların talebi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, "Ben de varım" kampanyası başlatılmıştı. Afetzedelere ulaşmak amacıyla başlatılan kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından binlerce vatandaş destek verirken, Düzce'nin Çilimli ilçesinde de kampanyaya katılım sağlandı. Yıllardır birikim yapan Pakize Elibol, Çilimli Kaymakamlığı'na giderek Kaymakam Onur Şan'a yıllardır biriktirdiği 10 bin TL'sini afetzedelere ulaştırmak için bağışladı.

Bu durum sonrasında Vali Atay'da Çilimli'ye giderek yaşlı kadını evinde ziyaret etti. 'Bende varım' kampanyasına verdiği destekten ötürü teşekkür etti. - DÜZCE