Vali Atay'dan Çetinkaya ve Yiğit'e başarı dileği - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, uzun yıllar ilde görev alan Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İl Jandarma Alay Komutanı Alb. Mustafa Çetinkaya'ya yeni görevlerinde başarı diledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'de uzun süre görev yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İl Jandarma Alay Komutanı Alb. Mustafa Çetinkaya'yı makamında ağırladı. İlk olarak Düzce'den Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Mustafa Çetinkaya ile bir araya gelen Vali Atay, Jandarma'nın sorumluluk sahasında başarılı çalışmalar yapan Alb. Mustafa Çetinkaya'ya başarı belgesi vererek yeni görev yerinde başarı diledi. Daha sonra Düzce İl Milli Eğitim Müdürü iken Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Murat Yiğit ile bir araya gelen Vali Atay, eğitim camiasında ki çalışmalarından ötürü Yiğit'e teşekkür etti. Samsun'da başlayacağı yeni görevinden ötürü başarı dileklerini ileten Vali Cevdet Atay, her iki isme de Düzce'de yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. - DÜZCE