Vali Atay'dan denetimde çocuklara 'Kemer ve Telefon' uyarısı - Son Dakika

Vali Atay'dan denetimde çocuklara 'Kemer ve Telefon' uyarısı

Düzce'de Drone destekli trafik denetimi

Düzce Valisi Cevdet Atay'dan sürücülere uyarı: "Lütfen yavaş gidin"

Drone destekli denetimlerde sürücülere ceza yağdı

DÜZCE - Düzce'de, Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Vali Cevdet Atay'ın katılımı ile polis ve jandarma ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Vali Atay çocuklarla yakından ilgilenerek telefonla oynamamaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince, D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde bulunan uygulama noktasında yapılan denetimlerde sürücüler Kurban Bayramı boyunca trafikte dikkatli olmaları hususunda uyarıldı. Emniyet kemeri takıp takmadıkları denetlenen sürücülere, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Uygulamaya katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya durdurulan araçlardaki yolcuların ve çocukların bayramını kutladı. Sürücülere kural ihlalleri konusunda da tavsiyelerde bulunan Atay, ayrıca çocuklara, emniyet kemeri, maske ve telefonla oynamamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay'dan sürücülere uyarı: "Lütfen yavaş gidin"

Düzce Valisi Cevdet Atay, D-100 Karayolu Kaynaşlı mevki noktasındaki denetimlerde yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı öncesi arife günündeyiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla trafikte insanların güvenli şekilde seyahat etmeleri için görevimizin başındayız. Emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımızla birlikte denetimlerimizi yapıyoruz. Buradan sürücülerimize özellikle rica ediyoruz, lütfen yavaş gitsinler, uykulu şekilde yola çıkmasınlar ve uykuları geldiği zaman mutlaka ve mutlaka dinlensinler. Şimdiden herkesin bayramını da tebrik ediyoruz. Denetimlere hafta başında başladık. Bayram sonuna kadar denetimler güvenli bir şekilde devam edecek. İnşallah kimsenin burnu kanamadan bu süreç devam edecek" ifadelerinde bulundu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri'de bölgede drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Bayram yoğunluğunda kazaların önüne geçebilmek için ağır tonajlı araçların sollayanlara, kural ihlali yapanlara ve emniyet şeridinde seyreden araçlara cezai işlem uygulandı.