Vali Atay'dan DÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Üniversitesini (DÜ) ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından Vali Atay'a, Rektörlük Çalıştay Salonunda üniversitenin çalışmaları ve yürüttüğü projeleri hakkında sunum gerçekleştirildiği belirtildi.

Çakar'ın sunumda, DÜ'nün "Değer Üreten Üniversite" sloganı ile bölgeye ve ülkeye kazandırdığı; "Açık Kapı", "Açık Ders", "Açık Kampüs", "Açık Kürsü", "Açık Mutfak" ve "Temiz Üniversite Temiz Düzce" uygulamaları hakkında bilgiler verdiği kaydedildi.

Uygulamalı dersleri olan yaklaşık 1500 öğrencinin hibrit eğitim için şehre geleceği bilgisini paylaşan Çakar, öğrencilerin sağlık kontrollerinin Düzce Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılacağını belirtti.

Sunum sonunda Rektör Çakar tarafından Atay'a ebru tablosu takdim edildiği aktarıldı.

Daha sonra Atay'ın beraberindeki heyetle DÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezine (DÜGETAM) geçtiği belirtilen açıklamada, "Burada Vali Atay'a, DÜGETAM Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, merkezde gerçekleştirilen akupunktur, apiterapi, fitoterapi, sülük, larva, hipnoz, kupa, müzikterapi, ozon ve mezoterapi uygulamaları hakkında bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.