Vali Atay'dan emniyet güçlerine ziyaret - Son Dakika

Vali Atay'dan emniyet güçlerine ziyaret

Düzce Valisi Cevdet Atay, şehrin asayişini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirilen tüm çalışmalar için emniyet mensuplarına teşekkür ederek, kentte görev yapacağı süre boyunca çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürülmesi için elinden gelen...

Düzce Valisi Cevdet Atay, şehrin asayişini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirilen tüm çalışmalar için emniyet mensuplarına teşekkür ederek, kentte görev yapacağı süre boyunca çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürülmesi için elinden gelen desteği sağlayacağını bildirdi.

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Vali Atay, kent genelinde huzur ve asayişin tesisini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak için İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile bir araya gelen Vali Cevdet Atay, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın işleyişi asayiş ve kent güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaları hakkında bilgiler aldı.


İl Jandarma Komutanlığı'nın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştiren Vali Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve kurum personeli tarafından karşılandı. Vali Atay, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya katılarak yetkililerden asayiş ve güvenliği sağlamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Atay'dan emniyet güçlerine ziyaret - Son Dakika

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