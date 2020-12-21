Vali Atay'dan huzurevlerine ziyaret - Son Dakika

Vali Atay'dan huzurevlerine ziyaret

21.12.2020 16:39
Vali Atay'dan huzurevlerine ziyaret, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Bahçeşehir bölgesinde bulunan Neriman Çilğingir, Hilmi Çilingir ve Muharrem Sancaklı Huzurevlerini ziyaret ederek yaşlılar ile bir araya geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Bahçeşehir bölgesinde bulunan Neriman Çilğingir, Hilmi Çilingir ve Muharrem Sancaklı Huzurevlerini ziyaret ederek yaşlılar ile bir araya geldi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Neriman Çilingir Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Hilmi Çilingir Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Muharrem Sancaklı Huzurevinde denetimlerde bulunarak, huzurevi sakinleri ile tek tek sohbet etti ve taleplerini dinledi. Ziyarette büyüklerle görüşüp ilgilenen Vali Atay, talep ve ihtiyaçlarının karşılanması için huzurevi yetkililerine gerekli talimatları verdi. Vali Atay: " Büyüklerimizin her daim yanındayız.Huzurevi çalışanlarına talimatım büyüklerimizin bir dediği iki edilmeyecektir" dedi. - DÜZCE

Vali Atay'dan huzurevlerine ziyaret
Vali Atay'dan huzurevlerine ziyaret
Vali Atay'dan huzurevlerine ziyaret
Vali Atay'dan huzurevlerine ziyaret
Vali Atay'dan huzurevlerine ziyaret
Vali Atay'dan huzurevlerine ziyaret

Rehabilitasyon Merkezi, Bahçeşehir, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Atay'dan huzurevlerine ziyaret - Son Dakika


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