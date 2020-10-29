Vali Atay'dan vatandaşlara çağrı - Son Dakika

yıldızlı bayraklarla donatalım' dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı münasebeti ile Düzce'de bir dizi etkinlikler düzenlenecek. Korona virüs gölgesinde sade bir tören ile gerçekleştirilecek programların dışında Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzcelilere çağrıda bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda, " Tüm Düzce'yi Ay-Yıldızlı Bayraklarla Donatalım' denildi. Vali Atay'ın bu mesajına karşılık olarak tüm resmi kurum ve kuruluşlarda bayrak asılmaya başlandı. Vatandaşlarında çağrıya cevap vermesi bekleniyor. - DÜZCE