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Vali Atay "12 Kasım yaşadığımız bu acı tecrübe" - Son Dakika

Vali Atay "12 Kasım yaşadığımız bu acı tecrübe"

11.11.2021 17:17
Vali Atay

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 22 yıl önce yaşanan Düzce Depremi ile ilgili yayınladığı mesajında, "Deprem, niteliksiz yapılaşmanın en vahim sonuçlarını karşımıza çıkardı" dedi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 22 yıl önce yaşanan Düzce Depremi ile ilgili yayınladığı mesajında, "Deprem, niteliksiz yapılaşmanın en vahim sonuçlarını karşımıza çıkardı" dedi.

12 Kasım 1999 Düzce Depreminin üzerinden geçen 22 yıla rağmen Düzce'de acılar hala tazeliğini koruyor. Düzce Valisi Cevdet Atay'da, 12 Kasım Düzce depremi ile ilgili mesaj yayınlayarak, 'deprem öldürmez bina öldürür' sözünün unutulmaması gerektiğini vurgulayarak "Düzce'miz, bundan 22 yıl önce 86 gün ara ile Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 2 büyük depremi yaşamıştır. Yaşanan felaket yüzlerce insanımızın ölümüne ve yaralanmasına, binlerce konut ve iş yerinin yıkılmasına, zarar görmesine neden olmuştur. 12 Kasım Düzce Depreminin yıl dönümünde, bir kez daha bu derin hüznü ve acıyı yüreklerimizde yaşıyoruz. Talihsiz yaşadığımız bu acı tecrübe, niteliksiz yapılaşmanın en vahim sonuçlarını karşımıza çıkardı. 'Deprem Öldürmez Bina Öldürür' sözünü asla unutmamalıyız. Önceliğimiz, Can ve mal kaybını azaltmak, hasar gören kritik binaların onarımlarını kısa sürede yapmak ve içinde yaşadığımız binalarımızı yönetmeliklere uygun inşa etmek olmalıdır" dedi.

"İl afet risk planı hazırlandı"

Depremlerin her zaman olacağını bu sebeple İl Afet Risk planı hazırlandığını belirten Vali Atay, "Depremler her zaman olacaktır. Önemli olan risklerin azaltılmasına öncelik veren risk yönetimini sağlamaktır. Tehlike ve risklerin önceden tespiti, olası zararların önlenmesi, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple (İRAP) il afet risk planı hazırlanmıştır. Deprem Bölgeleri Haritasına göre, yurdumuzun yüzde 92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, İlimizin de deprem tehlikesi altında yaşadığı bilinmektedir. Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi ve Düzce Depremi ile tedbirler artırılmış, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi bakımından çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 2021 yılı içerisinde Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmiştir. Bu kapsamda ilimizde başlatılan AFAD eğitim seferberliğinde yaklaşık 240 bin kişiye bu eğitimler verilmiştir. Güzel ilimizin, bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, geride kalanlara sağlıklı, mutlu, hayırlı ömürler diliyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Vali Atay 12 Kasım yaşadığımız bu acı tecrübe
Vali Atay 12 Kasım yaşadığımız bu acı tecrübe

Deprem, konut, Düzce, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Atay '12 Kasım yaşadığımız bu acı tecrübe' - Son Dakika


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