Düzce Valisi Cevdet Atay, bayram tatili için yola çıkacak olan vatandaşlara güvenli yolculuklar diledi. "Bayram sevincini doya doya yaşamak için; emniyet kemerini takınız, hız kurallarına uyunuz ve seyir halinde telefon kullanmayınız" yazarak sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Vali Atay Düzcelileri sosyal medya hesabından uyardı - Son Dakika

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