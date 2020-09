Vali Atay, gazileri unutmadı - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gaziler Gününü unutmadı. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Düzce Valisi Cevdet Atay; "Yeryüzünde emsali olmayan zaferlerimizin mimarları olan şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" ünvanı verilişinin yıldönümünde her yıl 19 Eylül tarihi Gaziler Günü olarak kutlanmaya başladı. Bu toprakların kazanılmasında ve milletin varoluş savaşlarına tanıklık eden, toprakların vatan olması için fedakarca mücadele eden gazileri, Gaziler gününde Düzce Valisi Cevdet Atay unutmadı. Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Düzce Valisi Cevdet Atay; "Aziz milletimiz, tarihi boyunca şehitlerimizin ve gazilerimizin açtığı yolda ilerleyerek coğrafyalar fethetmiş, devletler kurmuş ve en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve istikbaline sahip çıkmıştır. Yeryüzünde emsali olmayan zaferlerimizin mimarları olan şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Onlara daima minnet ve şükran borçluyuz. Tarih boyunca hürriyet ve istiklalini her türlü değerin üzerinde tutan necip milletimiz; Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik hain terör örgütlerine karşı mücadelesinde şehit ve gazi olmayı büyük bir onur vesilesi saymıştır. Türkiye Cumhuriyeti onların sayesinde barış, huzur, birlik ve dirlik içinde yaşamaktadır. Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmaktadır.

Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümünde bütün gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE