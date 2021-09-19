Vali Atay, gazilerle konuk oldu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 19 Eylül Gaziler günü kapsamında il merkezinde bulunan gazileri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, il merkezinde bulunan gazilere konuk oldu. Vali Atay, 19 Eylül Gaziler günü kapsamında İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Naci Akkaş ile birlikte Düzce il merkezinde bulunan gazileri ziyaret etti. Daha sonra Yenitaşköprü köyüne giderek Gazi Erdal Zenbek ve ailesini ziyaret etti. Burada sohbet gaziler gününü kutlayan Vali Atay, son olarak gaziler Ömer Ceyhan, Mustafa Tiryaki ve Talip Dinç ile ailelerini ziyaret ederek sohbet etti. - DÜZCE