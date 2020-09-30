Vali Atay Gölyaka'da korona virüs denetimine çıktı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka'da korona virüs denetimine çıkarak vatandaşlara maske ve mesafe kurallarını hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan korona virüs denetimlerine Düzce'de de devam ediyor. Başta Düzce Valisi Cevdet Atay olmak üzere tüm kamu ve kurumlar tarafından sokak sokak denetimler yapılıyor. Vali Atay bir yandan ilçe ziyaretlerine devam ederken, bir yandan da korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan denetimlere katılım sağlıyor. Gölyaka'da Kaymakamlık ziyareti gerçekleştiren Vali Atay, daha sonra ilçede denetimlerde bulundu. Vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili dikkat edilmesini hatırlatan Vali Cevdet Atay, "Virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değil. Lütfen tedbirlere uyalım" dedi. - DÜZCE