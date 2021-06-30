Vali Atay, koruyucu aileleri ağırladı - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, Sevgi Evlerinde kalan çocukların koruyuculuğu yapan aileleri, makamında kabul ederek kendilerine teşekkür etti. Vali Atay, çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.

Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sevgi Evleri'ndeki çocukların hem aile sıcaklığı hem de anne baba şefkatiyle büyümeleri için uygulanan koruyucu aile programında yer alan koruyucu aileleri, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın makamına konuk oldu. Ziyarette Vali Atay, bir süre sohbet ettiği ailelere yaptıkları insani görev için teşekkür etti. Ayrıca vali Cevdet Atay, makamına konuk olan ailelerin çocuklarına da çeşitli hediyeler verdi. - DÜZCE