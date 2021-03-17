Vali Atay: "Maalesef plakamızı yakaladık, vakalar 81'e geldi" - Son Dakika

Vali Atay: "Maalesef plakamızı yakaladık, vakalar 81'e geldi"

17.03.2021 22:19

Vali Atay: "Maalesef plakamızı yakaladık, vakalar 81'e geldi" Atay: "Bu artışı sağlayan vatandaşlarımız, düşürmesi içinde kurallara uyması gereken vatandaşlarımız" Korona virüs vakalarının azalması için düzenlenen denetimlere katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, kentte haritada yüzde 81'e...

Vali Atay: "Maalesef plakamızı yakaladık, vakalar 81'e geldi"

Atay: "Bu artışı sağlayan vatandaşlarımız, düşürmesi içinde kurallara uyması gereken vatandaşlarımız"

DÜZCE - Korona virüs vakalarının azalması için düzenlenen denetimlere katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, kentte haritada yüzde 81'e ulaştığını, aşağıya düşmesi için vatandaşların kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, 6-12 mart İllere göre haftalık vaka sayısı verilerini açıkladı. Düzce bir önceki haftaya göre yüzde 27,03'lük artış ile yüzde 81,63'e çıktı. Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet İl merkezindeki restoranlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Kapasiteleri denetleyen Vali Atay, firmaların kurallara uyup uymadığını da kontrol etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Atay, Düzce'nin maalesef plakaya ulaştığını vakaların azalması için vatandaşların kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Düzce'de 49 ekip bin 189 kişi denetimde

Düzce'de vatandaşların yemek yediği noktalarda denetimlerde bulunduklarını ve il genelinde bin 189 kişi ve 49 ekip ile korona virüs denetimi yaptıklarını vurgulayan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Türkiye genelinde denetimler devam ediyor. İlimizde bin 189 kişi ve 49 denetim ekibi ile ilimizin tamamında ilçelerimizde dahil olmak üzere denetimlerimizi sürdürüyoruz. Biz şu anda restoranların kapasitelerine göre kapasitelerin yarısına yakın kısmını camlarına astıklarını 40 kişinin daha önce yemek yediği yerde şimdi 20 kişi ile hizmet verdiklerini gördük. Bu kurallara esnaflarımız uyuyor. Vatandaşlarımızın da genel anlamda maske taktıklarını Kurallara Düzce uymaya devam ediyor ama özellikle kapalı alanlarda bulaş riskinin olduğu alanlarda insanların dikkat etmesi gerektiğini tekrar vurguluyorum. İnsanlar kapalı alanlarda uzun süre oturmasınlar. Sağlıklarını korusunlar" dedi.

"Maalesef plakamızı yakaladık"

Bir önceki haftaya göre Düzce'de yüzde 27.03'lük artışın olduğunu ve Düzce'nin 100 binde yüzde 81,63'e çıkması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Atay, "Düzce geçenlerde yüz binde 55'lerdeydi şimdi 100 binde haftalık olarak 81'e, maalesef plakamızı yakaladık. 81'e geldi. Neden bu artış? Bütün mesele bu artışı sağlayan da bizim vatandaşımız, bizim insanımız. Dikkat etmesi gereken de kurallara uyması gereken de bizim vatandaşımız. Bu rakamları aşağıya vatandaş kurallara uyarak çekebilir. Bir tek isteğimiz buradan tüm vatandaşlarımıza kurallara uysunlar. Hızlı bir şekilde bu rakamları aşağıya düşürmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Sağlık çalışanlarımızın daha önce içinde yaşadığı durumları hep beraber gördük. Aynı durumları tekrar yaşamayalım. Esnafımız da sağ olsun duyarlı. Esnafımız dikkat ediyor, dikkat etmeye çalışıyor. Vatandaşımızda esnafımızda ne kadar çok kurallara uyarsa bizde hızlıca daha aşağı seviyelere geliriz diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Atay: Maalesef plakamızı yakaladık, vakalar 81'e geldi
Vali Atay: Maalesef plakamızı yakaladık, vakalar 81'e geldi
Vali Atay: Maalesef plakamızı yakaladık, vakalar 81'e geldi
Vali Atay: Maalesef plakamızı yakaladık, vakalar 81'e geldi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Düzce, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vali Atay: 'Maalesef plakamızı yakaladık, vakalar 81'e geldi' - Son Dakika


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