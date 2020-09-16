Vali Atay, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarların fikir, talep ve isteklerini dinledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay sık sık muhtarlarla bir araya geliyor. Geçtiğimiz haftalarda pandemi nedeniyle muhtarlarla bir araya gelen Vali Atay, bu kez muhtarları dinledi.

Kurum amirlerinin de hazır bulunduğu merkeze bağlı köy muhtarları ile sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yapılan toplantıda Atay, muhtarların fikir, talep ve isteklerini dinledi tek tek not aldırdı.

Vali Atay, muhtarların çok önemli bir görev üstlendiğini bu nedenle onların talep ve isteklerinin vatandaşların talep ve istekleri olduğunu belirtti. Cevdet Atay ayrıca, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasında muhtarların görev yerlerinde hassasiyet göstermelerini istedi. - DÜZCE