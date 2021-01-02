Vali Atay sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Vali Atay sağlık çalışanlarını ziyaret etti
02.01.2021 20:59
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay Düzce Üniversitesi Hastanesini ziyaret ederek görevi, başındaki sağlık personelinin yeni yılını kutladı.
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay Düzce Üniversitesi Hastanesini ziyaret ederek görevi, başındaki sağlık personelinin yeni yılını kutladı.
Vali Cevdet Atay sağlık çalışanlarını unutmadı. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret eden Vali Atay'ı Rektör Prof Dr. Nigar Demircan Çakar, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay tarafından karşılandı. Vali Atay, bu zorlu süreçte görev yapan herkese teşekkür etti.
Akabinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne de ziyarette bulunan Atay, görevleri başındaki sağlık personelimizin yeni yılını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi. - DÜZCE
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