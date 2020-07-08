Vali Atay sanayicileri ziyaret etti - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, şehrin kalkınmasında önemli rol oynayan iş dünyasına bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Türkiye ve Düzce ekonomisine önemli katkılarda bulunan ve Düzce için önemli ölçüde istihdam sağlayan sanayicilere ziyaretlerini sürdürüyor. Beraberinde Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ile üretim hatlarında incelemelerde bulundu. Burada fabrika yöneticilerinden üretilen ürünler ve ürünlerin pazardaki durumu hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Otomotiv Sanayi Fabrikasını ziyaret eden Vali Atay fabrika içerisinde ki üretim bantlarını gezerek, yapılan çalışmaları tek tek inceledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde firma yetkililerinden çalışan işçi sayısı, ürünlerin üretim aşamaları ve gelecek planlamaları hakkında bilgiler alan Vali Atay, Düzce sanayisinin kalkınmasında emeği geçen iş dünyasının her daim yanlarında olduklarını belirtti. - DÜZCE